publié le 11/05/2021 à 14:35

Un forfait téléphonique à vie, c'était la promesse de SFR à travers les offres de la gamme RED by SFR. Le prix de base, fixé à 4,99 euros en 2018, était garanti à vie, était-il indiqué en toutes lettres sur certaines campagnes de communication.

Visiblement, ce n'est pas respecté et certains clients se sont manifestés auprès d'UFC Que Choisir. L'association de consommateurs a porté plainte ce mardi 11 mai devant le Tribunal judiciaire de Paris contre l'opérateur au carré rouge pour pratiques commerciales trompeuses.

L'UFC-Que Choisir accuse SFR d'avoir soudainement augmenté le prix de ses forfaits en fin d'année 2020 alors qu'elles étaient vendues depuis deux ans comme des offres sans engagement et sans condition de durée avec la mention "garantie à vie" certifiée par l'opérateur sur les réseaux sociaux. Des hausses tarifaires allant de 30% à 75% du prix initial ont été constatées, selon les cas.

SFR a certifié à plusieurs reprises que le prix de ses offres était garanti à vie sur les réseaux sociaux Crédit : Capture Twitter UFC-Que Choisir

"SFR a sorti le grand jeu pour séduire les consommateurs avec un matraquage publicitaire de RED by SFR pendant près de deux ans pour des "offres sans engagement et sans condition de durée", avant d’augmenter ses tarifs", peut-on lire sur le site de l'association.

Un retour au tarif initial avec des conditions à la baisse ou la résiliation

La plainte de l'association s'appuie sur un millier de signalements de clients mécontents. "Il y a des opportunités qu'il faut savoir saisir. Et ça en était une. Puis ça a été changé progressivement. D'abord sur le forfait de ma fille, puis celui de mon épouse et enfin le mien. Tous les forfaits du foyer ont été augmentés de 3 euros dans les six derniers mois", déplore Hakim, joint par RTL. Une fois signalé le problème, SFR lui aurait seulement proposé "de revenir au tarif initial mais avec des conditions complètement à la baisse".

Contacté par RTL, SFR se défend d'avoir vendu des offres à vie. "Il n'y a jamais eu cette mention, c'est très encadré. Peut-être dans un échange mais en aucun cas sur nos sites et documents commerciaux", assure un porte-parole de l'entreprise.

La communication de l'entreprise sur ses forfaits "à vie" a évolué début 2020 Crédit : Capture Twitter

"Les offres RED sont sans condition de durée, sans augmentation automatique de prix au bout d’un an à la différence de la plupart des autres offres du marché", explique l'opérateur qui précise qu'une fois "passé un certain temps, il est parfois proposé une évolution des offres les plus anciennes pour les adapter aux usages mais en restant toujours très compétitif". "SFR rappelle que "ces forfaits sont sans engagement et donc résiliable à tout moment" et s'étonne que "les augmentations régulières des uns et des autres, comme Netflix pour n'en citer qu'un, ne font pas autant de bruit".

Par le passé, l'UFC-Que Choisir a déjà fait condamner SFR à 30.000 euros de dommages et intérêts pour des clauses "illicites et abusives" dans ses conditions d'utilisation.