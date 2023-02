"Philippe Caverivière face à un PDG : Il a fallu rompre avec nos habitudes et bosser un vendredi"

Ce vendredi 24 février, Carlos Tavares était l'invité d'Amandine Bégot et d'Yves Calvi. Le directeur général de Stellantis a évoqué les bons résultats de son entreprise qui a enregistré un bénéfice net de 16,8 milliards d'euros et qui compte verser 4.300 euros de prime à ses salariés.

Mais cette venue n'est pas du goût de Philippe Caverivière. "Vous n’êtes pas un invité typique du vendredi. (...) Le vendredi, on est détente, mais vous êtes ce qu’on appelle un grand patron et du coup, votre seule visite nous a obligé à rompre avec nos habitudes et à bosser un vendredi", déclare l'humoriste.

Une présence qui va de pair avec un article paru dans Le Figaro ce vendredi qui décrit la venue de Carlos Tavares dans les locaux de Stellantis comme quelque chose "qui n'est pas perçue comme une fête, il est dur et extrêmement exigeant". Une sortie qui a fait réagir Philippe Caverivière. "Hé ho les gauchos, il est PDG, pas chauffeur de salle, c’est pas Patrick Sébastien."

