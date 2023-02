Peut-on vraiment se passer du plastique ?

Le sujet du jour. Qu'il se loge dans le stylo billes de nos enfants jusque dans nos habits, le matériau plastique reste omniprésent. 400 millions de tonnes de plastique sont produites dans le monde en l'espace d'une année.

Le plastique ne pose pas que la question de la pollution. Il pose aussi la question de notre santé. En juin 2022, l’association Agir pour l’environnement, qui avait testé les eaux plates et gazeuses les plus vendues en France, révélait que 7 bouteilles sur 9 contenaient des microplastiques.



Pourquoi on en parle ? Pourrait-on se passer de plastique ? Et si oui, comment ? C’est plus cher ou moins cher de vivre sans plastique ? Où équivalent ?

Analyse. "Le problème est que l'on continue de produire de plus en plus de plastique, mais surtout que la durée d'utilisation de chacun des matériaux est de plus en plus faible. Sur ces 9 milliards de tonnes de plastiques produits depuis 1950, il n'y en a seulement 24% qui sont toujours en utilisation. Il y a une espèce de mirage sur le recyclage, explique Juliette Franquet, directrice générale de l’association Zero Waste.



"Avant mon reportage, je n'avais pas l'impression d'être une mauvaise élève. J'avais l'impression de faire attention et que j'avais fait beaucoup d'effort. Quand j'ai commencé le sujet, je pensais être vertueuse. Au bout de quelque jours, j'étais catastrophée. Notamment en voyant comment mon quotidien est semé d'embûches et semé de plastique", raconte Raphaële Schapira, une journaliste qui a goûté à la vie sans plastique. Elle a avait réalisé ce défi pour son reportage Ma vie sans plastique dans Envoyé spécial diffusé le 5 septembre 2019.



