Pénurie de fromage : y aura-t-il de la raclette pour les fêtes de fin d'année ?

En plein cœur de l'hiver, une pénurie de fromage à raclette. Si vous comptiez en manger pendant la période des fêtes, il va peut-être falloir changer le menu. Même le traditionnel plateau de fromage est menacé, puisque cette pénurie touche également le Saint-Nectaire ou le reblochon, comme RTL l'a constaté dans une fromagerie parisienne.

Lorsque les tiroirs de cette fromagerie s'ouvrent, le stock de meules se vide de jour en jour. "Nous on a plus de réserve de raclette", indique ce fromager. Mais aussi Saint-Nectaire, reblochon. La pénurie s'étend alors. Alors Damien Richardot, le fromager, a dû multiplier les fournisseurs à l'approche des fêtes. "On redouble d'énergie et de sources d'approvisionnement pour avoir suffisamment de fromages à servir nos clients".

Pour expliquer cette tension fromagère, il faut se tourner vers la météo des derniers mois. "Il y a pas une production qui est vraiment en difficulté du fait des aléas climatiques", explique-t-il. "Les vaches, les chèvres broutent de l'herbe et cette herbe est moins bonne qualité. La production de lait derrière et de fromage n'est plus impactée. Il y a une forte demande en hiver sur la raclette. Il y a une vraie tension".

Une situation prévisible depuis l'été, selon ce fromager qui avait donc fait des stocks dès le mois d'août en prévision des fêtes de fin d'année.