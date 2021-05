publié le 24/05/2021 à 09:09

Nous sommes en mai et pourtant, le Père Noël arrive pour les actionnaires de la Française des Jeux. En effet, les quelque 500.000 petits porteurs qui ont acheté des actions de la Française des Jeux vont recevoir des titres gratuits de la part de l'Etat, 1 pour 10 détenus depuis la privatisation de cette entreprise, il y a 18 mois. C'est le tarif habituel pour les privatisations. C'est un bonus destiné à attirer les épargnants afin qu'ils s'achètent les entreprises que l'Etat met en vente.

Cette privatisation c'est une très bonne affaire. Depuis la privatisation, le cours de la FDJ a été multiplié par deux. A cela s'ajoute ce fameux bonus de 10% sous la forme d'actions gratuites. En fait, le cours de l'action est descendu en dessous de son prix d'introduction, celui auquel les épargnants l'ont acheté que de façon très, très momentanée. C'était au début de la pandémie, l'année dernière.

Les Français jouent toujours énormément

Cela veut dire que la FDJ a bien résisté. En 2020, l'entreprise a dégagé des bénéfices importants malgré la crise sanitaire. Et au premier trimestre de cette année, le Loto, l'Euromillions, les paris sportifs ont généré des mises supérieures de 12% par rapport à 2020, qui avait été marqué par l'apparition du virus et même supérieur de 6% à 2019, une année normale.

Et cela, malgré le couvre feu, malgré la limitation des déplacements. Les Français jouent toujours énormément et ce sont les ventes en ligne qui ont littéralement décollé +1 90%, avec une forte augmentation du nombre de joueurs. Inutile de dire que les perspectives sont bonnes. Avec l'Euro de football, qui s'accompagne en général d'un surcroît de pari sur les résultats de matchs.

Macron sera certainement le président qui a le moins privatisé depuis Mitterrand

Quel est le calendrier des prochaines privatisations ? Il n'y en a plus. Le gouvernement envisageait de vendre Aéroports de Paris, qui gère Orly et Roissy. Il a abandonné ce projet, qui suscitait d'ailleurs pas mal d'hostilité. Il souhaitait également vendre une partie de ses actions dans Engie. Mais là encore, le projet est en carafe. Et pas question d'entreprendre ça avant l'élection présidentielle.

Au total, Emmanuel Macron sera certainement le président qui a le moins privatisé depuis François Mitterrand. C'est un peu paradoxal de la part d'un homme qui se dit libéral, assez, très inattendu et pire. Non seulement il n'a pas privatisé, mais il a en fait nationalisé deux entreprises significatives : Air France, au moins partiellement, et les chantiers navals STX, qui vont rester propriétés de l'Etat, finalement.

Tête à queue idéologique. Tout aussi surprenant que celui, il y a 25 ans, de Lionel Jospin, qui avait été le chef de gouvernement qui avait le plus privatisé depuis François Mitterrand également, alors qu'il semblait plutôt hostile à ça. Ça montre que, par delà les convictions d'un responsable politique, il y a l'esprit des temps et c'est l'esprit des temps qui prévaut. Il y a 25 ans, on était encore dans la grande vague de privatisations mondiale initiée par Reagan et Thatcher au début des années 80. Cette vague libérale, elle est aujourd'hui épuisée et tout le monde se soumet à l'inversion du cycle idéologique.