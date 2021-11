Lidl : Le robot Monsieur Cuisine Connect de retour le 6 décembre

C'est un retour deux ans en arrière pour Lidl. L'enseigne s'apprête à recommercialiser Le Monsieur Cuisine Smart, deux ans après avoir déclencher un engouement sans précédent lors de sa sortie en 2019.

Cette année, Lidl compte proposer un modèle monté en gamme et cela va se répercuter sur le prix, puisque le robot sera commercialisé à 399€, soit 40€ de plus qu'en 2019. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux il y a trois jours, Lidl a dévoilé les nouveaux aspects de son appareil de cuisine. Le moteur est deux fois plus puissant que la version précédente, et de nouvelles formes de cuisson, comme la fermentation et la cuisson sous vide ont été ajoutées.

Le Monsieur Cuisine Smart sera vendu le 6 décembre dans les 1.550 Lidl de France. Pour l’heure, un stock de 180.000 Monsieur Cuisine est annoncé.