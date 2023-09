Oliviers Dauvers vous guide vers les meilleures réductions de la lessive. Le membre de l'émission Ça peut vous arriver nous précise en premier temps que si vous trouvez "une promotion sur la dose, c'est-à-dire sur le lavage, qui revient à 10 centimes, vous pouvez y aller les yeux fermés !". Par exemple, chez Carrefour il a remarqué qu'une grande marque propose deux bidons à 85 pourcents moins chers, et reviennent à 35 euros. Cela représente 6 centimes par lavage. "Donc retenez ça, moins de 10 centimes pour de la lessive, c'est un excellent prix", annonce le spécialiste de la grande distribution.

"Je voudrais vous convaincre qu'on peut manger des fruits et des légumes sans se ruiner", poursuit Olivier Dauvers. Il cite Intermarché qui vend à 1,29 euros le kilo de tomates. Auchan met son raisin au prix de 1,39 euros. Il est également faisable d'acheter un ananas pour 1,35 euros la pièce chez Leclerc. L'avantage c'est que c'est un fruit "que l'on peut se procurer toute l'année" précise-t-il.

Faire ses courses sans liste, c'est faire des économies

Pour les protéines, le spécialiste de la grande distribution suggère du poisson. Chez Intermarché, le filet de saumon d'élevage est à 12,90 euros le kilo. "Je vous rappelle qu'il n'y a quasiment pas de déchets, mise à part la peau que l'on jette, donc honnêtement c'est un super prix. C'est vraiment très rare de le voir aussi bas", explique Olivier Dauvers.

La règle d'or pour faire des économie est de faire ses courses sans liste ! Il faut s'adapter aux promotions. Cela peut vous faire gagner jusqu'à 40 pourcents. "Surtout en ce qui concerne le cœur de repas, c'est-à-dire la viande ou le poisson. Là, on peut arbitrer. Si on a prévu de faire de la viande mais que le filet de saumon est à 12,90 euros, on fait du poisson", conseille le membre de Ça peut vous arriver.



Du lundi au vendredi, retrouvez l'émission Ça peut vous arriver en direct sur RTL de 9h à 12h, et en replay sur RTL.fr et toutes vos plateformes préférées !