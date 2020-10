Les tarifs de l'électricité pourraient augmenter de 1,4% dès 2021

publié le 14/10/2020 à 18:57

La facture d'électricité risque encore de s'alourdir pour les consommateurs dès 2021. La Commission de régulation de l’Energie (la CRE) mène des consultations auprès des acteurs du marché de l‘électricité pour fixer les hausses des tarifs dans les années futures.

On apprend ainsi, selon Le Figaro, que la CRE a été informée dans sa dernière consultation que l’opérateur de la colonne vertébrale du réseau, RTE, et celui du réseau de proximité, Enedis, demandaient une hausse annuelle de 1,4% sur la période 2021-2024. À horizon 2024, cela reviendrait donc en pratique à une augmentation annuelle de 50 euros de la ligne "tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité" (Turpe) sur la facture des particuliers.

De son côté, la CRE envisage une augmentation inférieure comprise entre 13 et 23 euros par consommateur sur la période 2021-2024. Une échelle de tarifs soumise au public et aux opérateurs lors d’une dernière consultation qui s’ouvre ce mercredi 14 octobre et qui s'achèvera le 20 novembre.

Enedis prévoit 69 milliards d’euros d’investissements

Des hausses de tarifs qui ont plusieurs motifs. "Nous abordons une période exceptionnelle, due à la fois à la construction des interconnexions avec nos voisins européens (dont certaines sont cofinancées par l’Europe) pour garantir notre approvisionnement, et à la nécessaire transition écologique", précise le président de la CRE au Figaro.



Enedis prévoit ainsi de réaliser 69 milliards d’euros d’investissements ces quinze prochaines années, et RTE entre 33 et 35 milliards. Dans sa dernière consultation, la Commission dit toutefois attacher "la plus haute importance à ce que toute hausse tarifaire soit justifiée par des hausses de coûts inévitables et limitées au strict nécessaire".