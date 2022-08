Le cornet de frites devrait vous coûter plus cher dans les mois à venir. Cette année, la récolte de pomme de terre est catastrophique en raison de la sécheresse. Plus d'un million et demi de tonnes ont été perdus. Les producteurs craignent que ce soit la pire récolte constatée depuis 20 ans. Et cette situation aura des conséquences sur les prix pour les consommateurs.

"La terre est complétement desséchée", alerte un producteur d'Orchies, commune du Nord de la France. Normalement, l'agriculteur devrait avoir 12 ou 13 tubercules. Il en a à peine la moitié actuellement. Les livraisons aux usines risquent de ne pas être honorées.

"Ce qui est rare est cher", explique Olivier Draspas, responsable d'une friterie à Orchies. Le restaurateur a déjà été contraint d'augmenter les prix. La petite frite est passée de 2,70 à 3 euros. Et selon l'évolution de la situation, Olivier Draspas n'exclut pas une nouvelle hausse des tarifs.

À écouter également dans ce journal

Affaire Paul Pogba - Le milieu de terrain des Bleus se dit victime d'une "tentative d'extorsion de fonds". Le champion du monde 2018 affirme avoir été piégé et menacé par des hommes cagoulés et armés. Son frère Mathias serait aussi impliqué.

Saint-Étienne - Gaël Perdriau, maire de la ville, est accusé d'être à l'origine d'un coup monté contre Gilles Artigues. Le premier adjoint aurait été piégé et filmé à son insu avec un escort boy dans une chambre d'hôtel.

Inondations au Pakistan - Le bilan catastrophique s'alourdit. La barre des 1.000 morts provoquée par la mousson particulièrement intense cette année a été dépassée. Les secours tentent toujours d'atteindre les villages isolés situés dans des zones montagneuses.

