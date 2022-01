Un marché automobile en souffrance. Le bilan 2021 des ventes de voitures neuves a été publié ce 1er janvier. 1.600.000 véhicules neufs ont été vendus sur l'année. Un niveau qui reste exceptionnellement bas, comme en 2020 après les confinements, mais pour d'autres raisons. Cette fois, c'est la pénurie de semi-conducteurs qui paralyse le secteur.

"Ce qui faut bien comprendre, c'est que l'on a une crise de l'offre et non pas de la demande", explique François Roudier, porte-parole de la Plateforme automobile. Au niveau mondial, le spécialiste évoque une perte de 11 millions de voitures qui auraient pu être vendues et qui n'ont pas pu être produites.

Cette situation amène également à un appauvrissement de la gamme automobile selon François Roudier. "Lorsque vous êtes constructeur, si vous avez des composants électroniques, vous les gardez pour les plus grosses voitures ou les utilitaires", des produits permettant aux groupes automobiles de faire davantage de chiffre d'affaires sur leurs ventes. Résultat, il y a "moins de petites voitures" et donc une offre plus réduite et des ventes tirées vers le bas, estime-t-il.



