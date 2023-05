Selon l'institut Eurostat, la France est le deuxième pays qui compte le plus de "très gros travailleurs", juste derrière la Grèce. En effet, un actif sur dix travaille plus de 49 heures par semaine, soit plus de 9h48 par jour, en légère hausse par rapport à 2021. La limite légale maximale est fixée à 10h de travail par jour.

Parmi ces "très gros travailleurs", on retrouve les professions libérales (1 sur 3), ils sont leurs propres patrons, et travaillent pour leur propre intérêt. Il y a aussi les salariés qualifiés dans l'agriculture et la pêche (quasiment un sur trois), en raison des saisonnalités et des très fortes périodes de travail. Et enfin les cadres dans les entreprises (un sur quatre), qui ne comptent pas leurs heures, et cumulent les RTT.

Il n'y a qu'en Grèce qu'on retrouve plus de salariés qui dépassent les 49 heures hebdomadaires (13 %). Dans le reste de l'Europe, il y a 7 % de "très gros travailleurs" en moyenne. Cela prouve une chose : les Français travaillent plus que les autres.

À écouter également dans ce journal

