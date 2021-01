publié le 20/01/2021 à 07:49

Le livret A est un produit très apprécié des Français : 55 millions d'entre eux en possèdent un. Entre les confinements et couvre-feux liés à l'épidémie de coronavirus, ils n'ont pas pu dépenser de la même manière que les années précédentes, préférant mettre de côté quand cela était possible. En 2020, "les Français ont épargné 35 milliards d'euros", a annoncé Éric Lombart sur RTL mercredi 20 janvier. Un record depuis 2012. Ces 35 milliards ont été épargnés sur le livret A et sur le LDD (Livret de Développement Durable et Solidaire).

Tout le monde est concerné par l'épargne, même si "un tiers des livrets A affichent un solde inférieur à 50 euros", poursuit le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. Les Français n'ont également pas tous vécu 2020 de la même manière : ceux en difficulté ont dû piocher dans leurs économies pendant que les plus aisés ont plus facilement pu mettre de côté. Selon Éric Lombart, "70% de l'épargne est détenue par 20% des Français".

Avec cette réserve, la Caisse des dépôts et consignations finance la vie quotidienne des Français. "Un HLM, le bus propre de votre ville, la rénovation thermique de la mairie, c'est l'argent du livret A", explique-t-il. Pourtant, de nombreux économistes s'inquiètent de la situation et préfèreraient que cet argent soit dépensé, alors que la France a besoin de flux financiers et de soutien aux entreprises. Des dépenses que pourraient bien faire les Français lors des soldes, débutés mercredi 20 janvier.