Les édulcorants pourraient augmenter le risque de maladies cardiovasculaires

Selon une étude française publiée jeudi dans le British Medical Journal, les édulcorants pourraient être associés à des risques accrus de maladies cardiovasculaires. À la vue de la nocivité des sucres ajoutés, des édulcorants artificiels sont utilisés comme alternatives dans des milliers d'aliments et de boissons, pour réduire la quantité de sucre et les calories associées tout en conservant un goût sucré. Néanmoins, l'innocuité de ces additifs alimentaires fait débat.



Les personnes consommant le plus d'édulcorants, notamment d'aspartame et d'acésulfame-K, ont un risque plus élevé de cancer, concluait une étude observationnelle française, publiée en mars par des chercheurs de l'Inserm, de l'INRAE, de l'université Sorbonne Paris Nord et du Cnam.



Les membres de l'équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle (EREN) ont utilisé une méthodologie sur les données de santé et de consommation d'édulcorants de 103.388 Français et Françaises adultes participant à l'étude de cohorte NutriNet-Santé.

