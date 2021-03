Les chèques énergie vont se retrouver dans les boîtes aux lettres dès ce lundi 29 mars

publié le 26/03/2021 à 23:58

Ce lundi 29 mars, le gouvernement va débuter sa campagne d'envoi des chèques énergie. L'objectif de cette démarche est d'aider les ménages les plus modestes à payer leurs factures. Le gouvernement a précisé que le dispositif avait été élargi à de nouveaux bénéficiaires.

Ce chèque, destiné à couvrir une partie des factures d'électricité, de gaz, de fioul ou encore des travaux de rénovation énergétique, "bénéficiera en 2021 à plus de 5,8 millions de ménages", a informé le ministère de la Transition écologique, dans un communiqué paru ce vendredi 26 mars. L'an passé, il avait aidé 5,5 millions de foyers.

Le montant de ce chèque s'élève, en moyenne, à hauteur de 150 euros. Il est envoyé de façon automatique, par voie postale, aux personnes éligibles selon leurs revenus fiscaux. Aucune démarche, pour en bénéficier, n'est donc à entreprendre. Le chèque arrivera dans certaines boîtes aux lettres dès ce lundi, mais les envois se poursuivront jusqu'au mois d'avril.

À savoir que diverses nouveautés ont permis, cette année, d'élargir le nombre de bénéficiaires. Comme l'a souligné le ministère, ce chèque pourra désormais bénéficier à certaines personnes qui résident dans des EHPAD. Aussi, en raison de la crise sanitaire, la trêve hivernale a une nouvelle fois été prolongée cette année. Elle s'étendra jusqu'à la fin du mois de mai, dans le but de protéger les particuliers des coupures pour impayés (mais pas des réductions de puissance).

Une "bombe à retardement" pour les moins aisés

Plusieurs associations de lutte contre la pauvreté, à l'instar du Médiateur de l'énergie, ne cachent toutefois pas leur inquiétude. Elles redoutent une "bombe à retardement", car de nombreux foyers impactés par la crise sanitaire et économique, souffrent également de précarité énergétique. Pour cette raison, le Médiateur a réclamé que le montant moyen du chèque énergie soit doublé, pour atteindre les 300 euros.

De son côté, dans un courrier adressé au gouvernement et transmis à l'AFP, l'Observatoire national de la précarité énergétique a confié être "très inquiet pour les douze millions de Français et de Françaises en situation de précarité énergétique aggravée par la crise sanitaire". Dans ces conditions, il "sollicite le versement d'une aide exceptionnelle en leur direction", et propose un certain nombre de "mesures significatives".

Celles-ci pourraient, par exemple, "se traduire, soit par l'abondement des FSL (Fonds de solidarité logement), soit par le versement exceptionnel d'un second chèque énergie, dont le montant serait susceptible d'atteindre le doublement du montant actuellement versé."