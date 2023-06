La fraude sociale est-elle vraiment un fléau ?

Le gouvernement a dévoilé mardi un vaste plan contre la fraude sociale, avec comme mesure phare un projet de fusion de la carte Vitale et de la carte d'identité aux modalités encore floues. Cette fraude, estimée de 6 à 8 milliards d’euros par an, a été régulièrement ciblée ces dernières années par différents partis politiques, notamment à droite. Le manque-à-gagner est en tout cas bien réel pour les finances de l’État.



Les allocations familiales perçues alors que l’enfant à charge n’est plus à la maison, ou ces travailleurs non-déclarés par les patrons représentent une perte de 800 millions d’euros par an. Le montant de la fraude est équivalent pour ces auto-entrepreneurs (les VTC ou les livreurs à vélo) qui, souvent par méconnaissance, ne vont pas régler leur assurance maladie ou chômage. Une fraude qui constituera un manque à gagner le jour où ces travailleurs tomberont malade.



Autre cas, souvent évoqué ces derniers jours, celui des retraités à l’étranger qui sont décédés et à qui l’État continue de verser une pension, récupérée par quelqu’un d’autre. Les services de l’État ont mené une vérification ces derniers mois sur 1.000 quasi centenaires en Algérie. 300 d’entre eux étaient morts, mais leur pension continuait à être versée.

Cette fraude sociale est réelle : 3 à 7% de fraudes aux dépenses de santé et 2,8% au RSA. Mais de l’autre côté, plus de 30% des aides sociales ne sont pas réclamées par des gens qui y ont droit. Un tiers du RSA n’est ainsi pas versé à ceux qui y ont droit. Si ces personnes réclamaient leurs allocations, le budget de l'État n'y survivrait probablement pas.

