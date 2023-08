La décarbonation du secteur aérien est-elle possible ?

Sujet du jour. Le 54ᵉ Salon du Bourget qui s'est tenu du 19 au 25 juin 2023, était placé sous le signe de la décarbonation. Le transport aérien est responsable d'environ 3% des émissions mondiales de CO2. Le secteur doit donc activer plusieurs leviers pour réaliser sa transition énergétique. Plusieurs acteurs de l'aéronautique se sont engagés à l'échelle mondiale à atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050.

La décarbonation du secteur aérien est-elle réellement possible ? Pour réduire a minima 80% des émissions de CO2, sans brider la croissance, celui-ci propose des sources d'énergies alternatives, dont certaines d'entre elles ont été présentées au Salon du Bourget.

Selon le Parlement européen, les députés ont obtenu un accord - Fit for 55 - selon lequel, à partir de 2025, au moins 2% des carburants d'aviation seront écologiques. Cette part augmentera tous les cinq ans : 6% en 2030, 20% en 2035, 34% en 2040, 42% en 2045 et 70% en 2050.

Pour limiter l'impact environnemental, deux carburants durables pourront être mis dans les réservoirs des avions d'ici à 2025. Le SAF (Sustainable Aviation Fuel), constitué de biomasse retraitée et riche en glucose, et un carburant à base d'électricité renouvelable combiné avec de l'hydrogène.



Pourquoi on en parle. Le vendredi 16 juin 2023, Emmanuel Macron a annoncé une série de mesures pour développer l'avion "zéro émission", lors d'une visite chez le motoriste aéronautique Safran à Villaroche (Seine-et-Marne), dont le triplement du soutien de l'État au Conseil pour la recherche aéronautique civile, à 300 millions d'euros par an sur la période 2024-2030.



Analyse. "Quand on parle de recherche, de l’aviation du futur, on s’interroge : jusqu’où peut-on aller ? 50%, 100% de biocarburants dans les avions ? Les biocarburants pour l’aviation, c’est une voie d’avenir. Mais chaque secteur envisage d’utiliser l’essentiel de la matière de la matière agricole pour pouvoir subvenir à ses besoins. La quantité de carburant pour décarboner tous les secteurs ne sera pas suffisante, explique Charles Adrien Louis, cofondateur et directeur Général de B&L évolution, cabinet de conseil en transition écologique.



