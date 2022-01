Kakeibo : une méthode japonaise pour gérer son budget

Imaginez le passage de Marie Kondo dans vos finances. La méthode Kakeibo aura à peu près le même impact. Inventée en 1904 par une journaliste japonaise, cette manière de gérer ses finances a traversé les frontières depuis plusieurs années.

En s'appuyant sur le fonctionnement typique d'un "bullet journal", le Kakeibo plaira aux maniaques de l'organisation. Pour mettre en place cette technique de budgétisation, le journal Les Echos nous explique qu'il suffit de répartir ses dépenses en plusieurs catégories. On peut noter, par exemple : ”vital”, “facultatif”, “culture” et “extras”.

Il suffit ensuite de remplir ces catégories quotidiennement. À la fin du mois, ou de la semaine, ce carnet de bord vous permet de vous rendre compte de vos dépenses. Ensuite, vous pouvez questionner la nécessité de chacune d'entre elles.

Le livre de Fumiko Chiba, Kakeibo The Japanese Art of Budgeting & Saving Money, premier ouvrage en anglais sur le Kakeibo, a largement contribué à promouvoir à l’international l’art d’économiser à la japonaise.

Au-delà de permettre de gérer sereinement ses dépenses, la méthode Kakeibo cherche aussi à ralentir le rythme d'achat. Un objectif défendu par Fumiko Chiba, le monde d’aujourd’hui va si vite “qu’il est possible de tout acheter et tout payer en un temps record. Un kakeibo nous permet de ralentir et de réfléchir à ce que nous achetons de manière sereine et mesurée.”