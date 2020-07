publié le 16/07/2020 à 11:42

Jean Castex a prononcé son discours de politique générale pendant une heure pile mercredi 15 juillet à l'Assemblée nationale. Il a présenté les grands axes de son plan pour pallier la "crise économique et sociale d'une ampleur probablement inégalée depuis la dernière guerre mondiale."

On le savait, l'Etat va faire "flamber le chéquier". Hier, Jean Castes a précisé à quel ordre il allait faire les chèques.

100 milliards d'euros, c'est ce qui a été annoncé hier. Une première grosse partie, 40 milliards, sera consacrée à l'industrie française. L'idée est de soutenir la production tricolore, "Le Made in France" pour plus d'emplois et de souveraineté. On a vu pendant la crise du coronavirus qu'il ne fallait pas trop dépendre des importations pour certains produits stratégiques, comme les masques ou les médicaments.

A cela, ajoutez 20 milliards pour la transition énergétique pour financer l'isolation des maisons par exemple. 20 autres milliards pour la formation et l'emploi en insistant particulièrement sur les jeunes.

Il reste 20 milliards d'euros, qui seront consacrés aux mesures sociales. Notamment une hausse de l'allocation "rentrée scolaire". Jusqu'ici les familles modestes recevaient à la fin de l'été 370 à 400 euros. Cette année, elles recevront 100 euros de plus.

Une autre histoire de "gros sous"

En Une des Echos ce jour, les impôts d'Apple.

Hier, Apple a passé une très bonne journée, la justice lui a donné raison face à la Commission européenne. En 2016, elle avait exigé que la firme américaine rembourse à l'Irlande 13 milliards d'euros d'avantages fiscaux illégaux. A l'époque, ça avait fait l'effet d'une bombe.

La Commission européenne disait : Apple, grâce à des accords signés avec l'Irlande, n'a payé quasiment impôts sur les bénéfices en Europe, et ce, pendant plus d'une décennie. C'est illégal car c'est injustice vis à vis des autres entreprises qui n'ont pas le droit au même traitement. Donc merci Apple de bien vouloir verser à l'Irlande tous les impôts que vous leur devez, ça sera 13 milliards d'euros.

Mais la justice a donné raison à Apple, c'est une sacré baffe pour la Commission européenne. Les juges ont estimé qu'elle n'avait pas trouvé qu'un avantage sélectif avait été accordé à Apple, et ils ont annulé la décision de 2016. Adieu les 13 milliards.

La Commission a l'intention de faire appel du jugement.