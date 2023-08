Rentrée scolaire 2023 : le calendrier des vacances et jours fériés pour l'année à venir

Cette année, les enfants feront leur retour sur les bancs de l'école le lundi 4 septembre. Année scolaire qui prendra fin le samedi 6 juillet 2024, date des prochaines vacances estivales. Entre temps, les jeunes Français vont bénéficier de quatre périodes de vacances intermédiaires.

En ce qui concerne les vacances de la Toussaint, l’ensemble des trois zones sera en vacances en même temps du samedi 21 octobre au lundi 6 novembre. Celles de Noël débuteront samedi 23 décembre pour se terminer lundi 8 janvier.

La zone C (Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles) sera la première à partir en vacances d'hiver, du samedi 10 février au lundi 26 février. Puis ce sera au tour de la zone A (Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers) du samedi 17 février au lundi 4 mars et enfin la zone B (Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, ou Strasbourg), du samedi 24 février au lundi 11 mars.



Les vacances de printemps débuteront le 6 avril pour se conclure, pour la zone C, le 22 avril. En zone A, elles auront lieu du samedi 13 avril au lundi 29 avril, et du samedi 20 avril au lundi 6 mai pour la zone B.

Le calendrier des vacances pour l'année 2023-2024 Crédit : Service-Public.fr

Côté jours fériés, le 11 novembre tombera un samedi. Les élèves auront un week-end prolongé en raison du lundi de Pâques, le 1er avril. Le 1er mai (Fête du Travail), lui, sera un mercredi.

À noter que la semaine du 6 mai sera courte pour l'ensemble des élèves des zones A, B et C : ils n'auront en effet pas classe le mercredi 8 mai, jour de commémoration de l'Armistice de 1939-1945, idem le lendemain, le jeudi 9 mai, en raison du jeudi de l'Ascension. Le lundi de Pentecôte, lui, tombera le 20 mai.