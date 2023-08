INVITÉ RTL - Production de puces : "L'Europe reprend son destin en main", affirme Thierry Breton

Le géant taïwanais des puces électroniques TSMC a donné son feu vert à l'implantation de sa première usine européenne à Dresde, dans l'est de l'Allemagne, un projet de plus de dix milliards d'euros qui va renforcer le continent dans ce secteur industriel stratégique. L'entreprise taïwanaise produit environ les deux tiers des semi-conducteurs dans le monde.

Cette annonce a été saluée par Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur, invité de RTL ce jeudi 10 août. "C’est l'aboutissement de toute la stratégie industrielle que je mène depuis 4 ans en tant que commissaire européen. Nous avons fait en sorte que l’Europe reprenne son destin en main et d’avoir une capacité de production sur le territoire européen des microprocesseurs dont nous avons besoin", a-t-il affirmé.

Les semi-conducteurs sont des matériaux qui permettent de faire fonctionner les appareils du quotidien. Ils sont essentiels pour les objets qui requièrent une certaine technologie, comme les ordinateurs ou même des voitures. Ils mesurent approximativement 10 à 14 nanomètres, mais l'UE compte bien en produire des plus petits, qui ne dépasseraient pas deux nanomètres.



Seulement 9% de semi-conducteurs fabriqués en Europe actuellement

Or l'Union européenne a perdu la production de ce produit-clé, comme constaté durant la période de la Covid-19. En 1990, le vieux continent produisait plus de 40% des semi-conducteurs dans le monde (Statista). "On avait cette capacité il y a 30 ans, on l'a perdu progressivement au profit de l'Asie", explique Thierry Breton, pour tomber à 9% aujourd'hui. L'objectif de l'Union européenne ? Remonter à 20% de parts de marché d'ici à 2030.

Pour rendre concret cet objectif, le Chip Act européen, un plan voté par le Parlement européen en début d'année 2023, prévoit plus de 100 milliards d'euros d'investissements sur le continent. Cela implique donc des "investissements très lourds", comme le résume l'ancien PDG d'Atos SE.

L'Union européenne veut bâtir sa souveraineté, en faisant évoluer ses règles de concurrence, jugées "trop naïves" par Thierry Breton. L'article 43 du traité de Lisbonne signé en 2007 interdit en effet toute restriction à la libre circulation des capitaux avec les pays extérieurs à l'UE. "Nous sommes en compétition avec l'Asie et les États-Unis", a rappelé le commissaire européen.

Ce projet s'inscrit dans la continuité d'autres déjà entamés pour réduire la dépendance envers la Chine, comme celui de STMicro Electronics et Global Foundries à Grenoble. En tout, pas moins de 68 projets dans 19 pays "vont nous permettre de retrouver notre compétitivité, en particulier par rapport à l'Asie", avance l'ancien ministre de l'Économie.