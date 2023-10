INFO RTL - Sécheresse : 134 infractions constatées cet été

Sur les 7.031 contrôles effectués par l'Office français de la biodiversité depuis le 1er mai, 243 manquements aux règles et 134 infractions ont été constatés. Les arrêtés n'ont donc pas été respectés dans 5% des cas seulement. C'est trois fois moins qu'en 2022. Le message semble être mieux passé. En 2022, sur les 9.500 qui avaient été effectués, 716 manquements et 823 infractions avaient été constatés. En cas de manquement, le fautif se voit infliger un rappel à l'ordre. En cas d'infraction, l'amende peut aller jusqu'à 7.500 euros.



L'Office français de la biodiversité a concentré ses contrôles dans les départements concernés par la sécheresse (moins nombreux qu’en 2022 et d’un niveau d’alerte plus disparate). Ce qui explique qu'il y en ait moins que les 9.500 de l'an dernier. Des départements identifiés cet été comme particulièrement touchés ont fait l’objet d’une forte augmentation (fois deux dans l’Aude, dans le Gard et dans les Pyrénées orientales, fois quatre dans l’Hérault, contrôles à Mayotte, etc.).

Les infractions les plus courantes

Ce sont par exemple des agriculteurs qui disposent d'une retenue d'eau, qu'ils remplissent en principe l'hiver en pompant dans la nappe phréatique pour faire des réserves. Les contrôleurs ont constaté qu'ils pompaient aussi parfois l'été. Il y a aussi des communes qui ont été prises en flagrant délit d'arrosage en pleine journée de certains espaces verts alors que l'arrêté du préfet l'interdisait. Ou encore des stations de lavage de voiture, qui n'ont pas respecté l'interdiction. Les départements dans lesquels ont été constatés le plus d'infractions sont les Pyrénées-Orientales, la Charente-Maritime, la Haute-Savoie.