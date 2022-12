À écouter INFO RTL - Prix stable voire à la hausse... Le miroir aux alouettes du Black Friday 00:00:54

"Jusqu’à 80 % de réduction", "Offre black Friday : 70 % de remise sur un ensemble de produits" … Au moment du Black Friday, de nombreux sites de vente en ligne proposent des offres très attractives sur tout type d’article : high tech, vêtements, chaussures, décoration… Dans la réalité, ce ne sont pas toujours de bonnes affaires. L'association de consommateurs CLCV a relevé les prix de 13 catégories de produits (téléphone, enceinte Bluetooth, tablette, aspirateur, micro-onde, four, etc.) sur les 12 plus grands sites d’e-commerce en France, un mois avant le Black Friday.

Premier constat : 65 % des produits étudiés ont vu leur prix rester stable ou diminuer, comparé au mois dernier. Mais on est loin des 70 ou 80% de réduction. Les réductions étaient en moyenne de 17 % en prenant en référence le prix relevé un mois avant le Black Friday. Pire, 35% des articles étaient vendus à un prix plus élevé le jour du Black Friday, comparé au mois précédant.

"Le Black Friday reste une porte ouverte aux arnaques" Mathilde Versmée, enquêtrice à la CLCV

Par exemple, Mathilde Versmée de la CLCV a relevé le prix d'un iPhone affichant "-33%" de réduction le jour du Black Friday. Mais elle s'est en fait aperçue que ce n'était pas une bonne affaire : il coûtait 183 euros de moins, en octobre, sur le même site. Des fausses promotions, comme celles-ci, elle en a trouvé beaucoup, et déplore que " le Black Friday reste une porte ouverte aux arnaques".

Relevé de prix sur un lave-linge Crédit : CLCV

Pourtant, elle rappelle que depuis le 28 mai dernier, une directive européenne permet de mieux encadrer les promotions. Désormais, le prix barré doit correspondre à un pratiqué par cette même enseigne, dans les trente jours précédant la promotion. Mais parfois, certains sites, pour afficher un prix de référence plus élevé, n'hésitent pas à relever leur prix pendant 24 heures, ou la nuit, ni vu ni connu, pour donne l'illusion de plus grosses promotions.

Cette pratique légale est tout de même susceptible d’influencer en erreur car les consommateurs pensent faire une bonne affaire, mais il n’en est rien car le prix a été augmenté afin de faire croire à une bonne affaire.

D'où l'intérêt de toujours vérifier un peu auparavant, le prix de l'article qui nous intéresse, avant de l'acheter en promotion.





