Pourquoi les plombiers américains adorent le Black Friday ?

Le Black Friday est arrivé chez nous en 2010, mais aux États-Unis, la journée de soldes existe depuis les années 70. L’expression "Black Friday" date des années 50, et désignait le lendemain de Thanksgiving, la fête nationale qui se déroulait hier le 4e jeudi du mois de novembre.

La tradition vient d'une habitude prise par les Américains : sécher le boulot, le vendredi suivant Thanksgiving, pour partir en masse en week-end. Ou pour se ruer dans les magasins qui, malins, profitent de ce jour chômé pour attirer des clients, avec des remises exceptionnelles. Le tout, un mois avant Noël. Ce qui provoquait des bouchons et une journée noire sur les routes, d'où le "Black Friday".

Le terme vient de l'argot, et a été employé pour la première fois en 1961 par les policiers de Philadelphie chargés de surveiller les routes. Pour eux, c’était vraiment un vendredi noir. En revanche, pour les plombiers, le Black Friday, est la plus belle journée de l’année !

Mauvaise journée pour la tuyauterie

Pour eux ce n’est pas le Black Friday mais le "Brown Friday", le vendredi marron. Pourquoi ? Lors de Thanksgiving, les Américains cuisinent traditionnellement une dinde avec des pommes de terre en grande quantité, pour recevoir toute la famille à la maison. Conséquence : de la graisse de dinde qui se met dans la tuyauterie, des pelures de pommes de terre, et donc bien souvent, un évier bouché. Et parfois aussi les toilettes, vu qu’on reçoit beaucoup d’invités.

Le vendredi après Thanksgiving, on enregistre donc 50% d’appels en plus aux plombiers, pour qu'ils viennent en urgence afin de tout déboucher. Et là, c’est sur leur téléphone qu’il y a un embouteillage ! Mais bon, c’est une journée qui fait tout sauf plomber leur chiffre d’affaires.

