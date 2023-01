INFO RTL - Les prévisions dans les transports pour la journée de grève de jeudi

Les 4 syndicats de la SNCF appelaient à une "grève puissante" pour ce jeudi 19 janvier. Ils ont manifestement été entendus par les salariés de la compagnie ferroviaire. Selon nos informations, le trafic sera très perturbé à la SNCF ce jeudi et il faudra s'armer de patience si vous souhaitez vous déplacer en train. Les quatre syndicats représentatifs CGT – UNSA – SUD-Rail – CFDT mobilisent leurs militants.

Selon nos informations, voici les prévisions de transports pour jeudi :

- 1 TGV sur 3 sur l'axe Nord

- 1 TGV sur 5 sur l'axe Est

- 1 TGV sur 4 sur l'axe Atlantique

- 1 TGV sur 3 sur l'axe Sud-Est

- 1 OuiGo sur 3

- À peine 1 TER sur 10.

Aucune circulation pour les Intercités de jour comme de nuit. Seul un Paris-Clermont circulera.



À l'international, il n'y aura aucun train Lyria, qui relie la France à la Suisse.

En Ile-de-France, la situation sera également très perturbée :

- RER A et B : 1 sur 3

- RER C et E : 1 sur 10

- RER D : Pas de RER entre Châtelet et la Gare de Lyon.

Pour les Transiliens :

- Lignes H et U : 1 sur 3

- Lignes K, L, N : 1 sur 10

- Ligne J : Pas de circulation entre Paris et Ermont

- Ligne R : pas de trains

- Ligne P : uniquement sur Paris-Meaux : 1 train sur 10



1 vol sur 5 annulé à l'aéroport de Paris-Orly

La Direction générale de l'Aviation civile a demandé aujourd'hui, mardi 17 janvier, aux compagnies aériennes d'annuler préventivement un vol sur cinq à Orly jeudi.

Cela fait suite à une une grève de contrôleurs aériens. La DGAC invite les passagers qui le peuvent à reporter leurs voyages et s'informer auprès de leur compagnie aérienne pour connaitre l'état de leur vol.



