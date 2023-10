INFO RTL - Le Superéthanol-E85 franchit le cap des 3.500 stations-service équipées, soit 40% des stations

C’est une percée d'autant plus spectaculaire qu'il y a encore 5 ans à 10 ans, les pompes qui distribuaient de l'E85 étaient marginales. Aujourd'hui, cela représente 2 stations sur 5, et un rythme qui s’accélère avec 208 nouvelles depuis le début de l’année. Au total, 3.500 stations-service proposent désormais ce carburant, ce qui représente 40% des stations.

Ce qui s'accompagne aussi d’une hausse de ventes de boitiers de conversions : +50 % en septembre chez les gros fabricants. Boitiers, qui, une fois installés, permettent à votre voiture essence d'accepter de l'E85, pour un prix compris entre 700 et 1.600 euros. Malgré ce surcoût et une surconsommation de 25 %, cela reste toujours rentable de rouler au bioéthanol. Ainsi, si vous parcourez 13.000 kilomètres par an, vous économiserez près de 590 euros.

Reste une interrogation, sur la stabilité des prix. En sachant que l'an dernier, l'E85 avait vu son tarif bondir de 20 centimes. Du côté des professionnels, on se veut rassurant, expliquant que les tarifs ne devraient pas évoluer à la pompe l'an prochain et rester comme aujourd'hui, autour des 1 euro le litre en moyenne.