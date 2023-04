Réélection de Macron : pour Michel, le gouvernement aurait dû privilégier l'emploi plutôt que les retraites

Michel, chef d'entreprise dans le bâtiment constamment sur la route est depuis peu adepte du covoiturage. "C'est surtout pour ne plus être seul", confie celui qui a voulu briser la solitude de sa vie de commercial.

"En ce moment dans le bâtiment, je trouve que c'est un peu plus dur qu'avant", raconte le chef d'entreprise. "On vit une crise, le permis de construire, on le délivre moins. C'est comme en 2008-2009, mais ça va remonter. Il faut toujours garder espoir", poursuit-il.

Pauline, qui vit une situation bien différente puisqu'elle est en recherche d'emploi, monte à bord du véhicule. Elle est en "reconversion en cuisine", indique-t-elle. "C'est un métier en tension. Ça recherche du coup, ils te donnent les opportunités aussi de le faire. Ça tombait bien qu'il soit en tension".

"Il faut qu'on revienne un peu à la valeur du travail", lance à son tour le chef d'entreprise, qui explique avoir du mal à recruter. "Sur le site de la société, on a 15 recrutements, on ne reçoit pas beaucoup de CV. Là, je viens d'embaucher un monsieur qui a 60 ans, il est bientôt à la retraite, mais bon, il a envie".

La réforme des retraites, il ne faut pas en parler à Michel. Pas une priorité pour le chef d'entreprise, il estime que le gouvernement aurait d'abord dû combler tous ces emplois non pourvus.

Toute la semaine, à l'occasion du premier anniversaire de la réélection d'Emmanuel Macron, RTL part à la rencontre des Français. 1.000 kilomètres entre les villes de Rouen, Tulle et Lourdes (RTL) pour parler inflation, pouvoir d'achat, ou encore travail.



RTL sillonne la France en blablacar

