INFO RTL - 2 millions de factures et impôts réglés chez les buralistes depuis le lancement du service

Depuis le 28 juillet 2020, il est possible de payer ses amendes, sa taxe d'habitation, ou encore ses factures pour la crèche ou la cantine dans la limite de 300 euros maximum directement chez un buraliste. Ces montants peuvent être réglés en espèces ou en carte bancaire. Ce service s'adresse notamment à ceux qui n'ont pas internet ou n'ont pas de comptes bancaires.

Selon les informations de RTL, 2 millions de transactions ont été réalisées depuis la création de ce service lancé par Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance et Olivier Dussopt, le ministre délégué aux Comptes Publics.

Aujourd'hui, ce service est accessible dans 6.500 communes et chez 12.400 buralistes agréés en France. Concrètement, ces paiements passent par le terminal sécurisé de la Française des Jeux. Le terminal authentifie toutes les transactions. L’usager doit scanner le code barre de sa facture et règle ensuite la somme au buraliste et obtient un reçu de paiement.

Montant moyen des transactions : 84 euros

Dans le détail, le montant moyen des transactions est de 84 euros. 28% des transactions concernent le paiement des impôts, 36% des amendes et 36% des factures comme celles pour la cantine, ou encore l'hôpital.

Ce service sert donc notamment à payer ses impôts : 550.000 encaissements ont été effectués depuis le lancement de ce paiement de proximité, en majorité pour payer la taxe audiovisuelle. Dans une moindre mesure, le paiement de proximité est utilisé pour payer la taxe d'habitation et les taxes foncières.