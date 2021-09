Marseille : l'immeuble le plus ancien de la ville en vente sur internet

Désormais, vous pouvez acquérir, à Marseille, un immeuble classé monument historique depuis la première moitié du XXe siècle directement depuis la plateforme Leboncoin, contre un chèque de 1,2 millions d'euros. C'est en tout cas la proposition du propriétaire de cette bâtisse gothique de 223 m2, haute de quatre étages et construite en 1535, en plein essor du mouvement artistique de la renaissance en France.

Révélée par Le Parisien, l'annonce décrit "un immeuble se situant aux abords du Vieux-Port, épargné par la destruction de la quasi-totalité des ruelles de la rive Nord du Vieux-Port par les Allemands en 1943 et bénéficiant de beaucoup de cachet, dont la façade est classée Monument Historique, préservant ainsi ses Gargouilles, le charme de ses vieilles pierres ainsi que ses fenêtres à meneaux, ses vitraux colorés et pour certains des appartements de magnifiques plafonds à la française."

Dans le détail, l'immeuble de quatre étages comporte "trois appartements de 50 mètres carrés, un studio et un local commercial. Il est actuellement détenu par un particulier et se retrouve sur le marché dans le cadre d’une succession", a détaillé Alice Robert, en charge de la vente pour l'agence Radisson Immobilier, justifiant le choix de la plateforme Leboncoin comme étant "la plus visitée par les particuliers et les investisseurs."

La mairie de Marseille très attentive au suivi du dossier

Soucieuse de préserver ce monument historique, la ville de Marseille a déclaré "suivre le dossier attentivement" : "J’ai visité l’hôtel avec l’architecte des Bâtiments de France qui pense qu’il est bien entretenu et nous avons également sollicité les Domaines pour avoir leur estimation du prix de ce bâtiment", développe Éric Méry, conseiller municipal délégué à la stratégie patrimoniale, à la valorisation et à la protection du patrimoine municipal.

"Quand nous aurons les deux rapports et l’identité de l’acheteur, nous pourrons décider si nous laissons faire la vente ou si nous utiliserons notre droit de préemption. Mais l’idée est de laisser sur place des habitants qui payent leurs loyers depuis des années", a-t-il expliqué. L'immeuble est en effet occupé actuellement par des locataires et l'espace commercial par un salon de coiffure.

L'immeuble le plus ancien de Marseille est à vendre Crédit : Leboncoin

L'immeuble le plus ancien de Marseille est à vendre Crédits : Leboncoin L'entrée de la bâtisse Crédits : Leboncoin L'intérieur du bâtiment Crédits : Leboncoin L'intérieur du bâtiment Crédits : Leboncoin L'un des fameux "magnifiques plafonds à la française" décrits par le propriétaire Crédits : Leboncoin L'intérieur du bâtiment Crédits : Leboncoin Le salon de l'un des appartements Crédits : Leboncoin La salle de bain Crédits : Leboncoin La vue depuis une fenêtre de l'édifice Crédits : Leboncoin 1 / 1