Dénoncer des fraudeurs au fisc peut rapporter gros

Être payé pour dénoncer les fraudeurs au fisc, c'est désormais possible. Ce dispositif, testé depuis 2017, fonctionne si bien qu'il devient pérenne. Et pour cause, le montant touché est proportionnel à la fraude. Cela peut monter jusqu'à 15% de la somme récoltée par le fisc. Un avantage, d'autant plus lorsque l'on sait que les dossiers apportés par ces aviseurs fiscaux ne sont pas traités en dessous de 100.000 euros de préjudice.

Les services de Bercy sont organisés pour assurer l'anonymat de ces informateurs, qui la plupart du temps sont des proches des personnes dénoncées. Comme le conjoint, ou l'ex-conjoint, dans un cas de divorce difficile, qui dénoncerait les malversations dont il a été témoin. Ou bien le comptable, qui ne voudrait plus couvrir la fraude.

Au total, 317 aviseurs fiscaux sont recensés cette année. Une soixantaine de dossiers ont été validés, et sont en train d'être étudiés de près par les services. Le fisc a déjà pu récupérer 110 millions d'euros, essentiellement des comptes cachés à l'étranger.

L'arsenal anti-fraude fiscale commence donc à grossir du côté de Bercy, où des agents d'une cellule de renseignement fiscal enquêtent également. L'an dernier, la traque de la fraude a tout de même permis de mettre en recouvrement 14.6 milliards d'euros.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info