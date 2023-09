Fraude au code de la route : comment un vaste trafic a été démantelé en Haute-Saône

Crédit : Frederic Scheiber / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

L'examen du code de la route est un passage obligé et stressant. Mais certains candidats ont décidé de sauter cette étape et d'acheter le précieux sésame, nécessaire pour passer le permis de conduire. Un vaste trafic a été démantelé et 1.400 conducteurs-fraudeurs ont été identifiés à l'échelle nationale. L'enquête a débuté en Haute-Saône, où les gendarmes de Vesoul ont tiré la pelote depuis quatre mois.

Ils ont obtenu un renseignement d'un habitant, qui leur a montré comment acheter son code de la route en s'adressant par messagerie à un réseau de rabatteurs. Les clients n'ont pas besoin de connaître les panneaux de signalisation, ni de cocher des cases. Contre 250 à 600 euros, les rabatteurs inscrivent le candidat à un centre d'examen où le code de la route est validé quelques jours plus tard.

Les enquêteurs ont retrouvé trois rabatteurs en Haute-Saône, qui ont été placés en garde à vue. Ils dirigeaient les candidats vers un centre d'examen du Val-de-Marne, en région parisienne, qui validait toutes les candidatures. Le gérant et seul salarié de ce centre d'examen vendait les codes entre 80 et 130 euros et a reconnu les faits. Il a engrangé un bénéfice de 120.000 euros.

La liste des 1.400 fraudeurs a été transmise à toutes les préfectures. De nombreux fraudeurs perdront leur permis mal-acquis dans les prochaines semaines.

