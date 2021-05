publié le 31/05/2021 à 07:35

10.000 jobs d'été sont disponibles à partir de ce lundi 31 mai sur le site "1jeune, 1solution". Thibaut Guilluy, le Haut-commissaire à l'emploi et à l'engagement, est à l'origine de cette opération destinée aux moins de 26 ans.

"Il faut aller sur la plateforme pour permettre de trouver des emplois, stages, et offres d'apprentissage. À partir d'aujourd'hui on trouve aussi les jobs d'été et emplois saisonniers. Tous les secteurs sont représentés. Il y a des jobs d'employés de Snack bar, d'animateur jeunesse, des emplois dans l'hôtellerie ou la logistique. Mon préféré reste celui de conducteur de petit train à Béziers. Au-delà des 30 entreprises qui ont répondu à l'appel, ce sont déjà 9.000 entreprises qui se sont engagées sur 1jeune, 1solution. Elles vont mettre leurs offres très rapidement sur le site", promet Thibaut Guilluy.

Dimanche, une trentaine de patrons de grandes entreprises ont appelé les autres à les rejoindre dans une tribune dans le JDD : "On a démarré avec 25.000 offres et on en a 250.000 ce matin", explique Thibaut Guilluy. "Le job d'été permet de préparer plus sereinement la rentrée et de partir en vacances. Il y a énormément de besoins mais il faut permettre à chaque jeune de trouver l'emploi dont il a besoin".