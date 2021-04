publié le 12/04/2021 à 09:34

Une bonne nouvelle. Alors que la pandémie a mis en lumière l'importance du numérique dans nos vies quotidiennes, les formations aux métiers du numérique se développent pour retrouver du travail. Adapter les formations aux métiers qui recrutent, c'était un objectif du gouvernement et depuis le début du quinquennat le nombre de personnes formées progresse bien.



Plus 70% de formations aux métiers du numérique, dédiées aux demandeurs d'emploi depuis le début du quinquennat, entre 2017 et 2020. C'est d'autant plus important que le numérique est un secteur d'avenir, amené à se développer et que les entreprises du secteur numérique manquent de candidats depuis des années.

Le numérique fait partie des secteurs qu'on appelle "en tension", où il y a plus de besoins que de personnes à recruter. En 2020, près de 51.000 demandeurs d’emplois se sont formés aux métiers du numérique d’après le ministère du Travail.

La proportion des femmes formées au numérique augmente

Développeur web, ingénieur informaticien, pour des inscrits à Pôle Emploi, qui parfois n’y connaissaient rien à ces métiers de plus en plus recherchés, c'est un atout pour retrouver du travail, et encore plus pendant la crise.

En 2017, ces formations étaient au nombre de 29.870. Et si on compare par rapport à 2015, le nombre de formations a même été multiplié par quatre. Moins de 13.000 formations avaient été comptabilisées à l'époque.



À noter également, la proportion des femmes formées au numérique augmente. En 2020, toujours d'après le ministère du travail, près de 4 personnes formées sur 10 sont des femmes, 36,4%. En 2015, elles étaient moins de 33%.

Une montée en puissance

Et enfin les formations ont permis à des demandeurs d’emploi de tous les âges de se former. Des jeunes de moins de 26 ans dans 3 cas sur 10, beaucoup de demandeurs d’emplois entre 26 et 49 ans (66,4%), mais aussi des personnes qu’on qualifie de "séniors", qui se sont formés pour reprendre du travail en fin de carrière. 11% des formations aux métiers numériques ont concerné des femmes et des hommes de 50 ans et plus.

Cette montée en puissance des formations au numérique, en lien avec les régions et Pôle Emploi, fait partie des enseignements qui seront dévoilés ce lundi lors du bilan à mi-parcours du plan d'investissement dans les compétences (PIC) mis en place par le gouvernement : 15 milliards d'euros sur 5 ans investis notamment pour mieux former les demandeurs d'emploi (jeunes ou personnes en reconversion) aux métiers de demain.

Pour rappel, en 2018, le ministère du travail avait donné l'objectif d'1 million de demandeurs d’emploi peu ou pas qualifiés et 1 million de jeunes éloignés du marché du travail formés.