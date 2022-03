Électroménager : quel est le meilleur aspirateur ?

Crédit : No Revisions / Unsplash

Parmi "les stars" des aspirateurs dans nos foyers, impossible de ne pas parler de "l'aspirateur traîneau". "Il est doté de l'appareil et d'un flexible avec un tuyau pour aspirer. Il est présent dans 75% des foyers et c'est un modèle valeur sure, il est toujours en tête des meilleures ventes d'aspirateurs", analyse Pierrick Butty de Comparatif aspirateurs au micro de Nous Voilà Bien !

Comme modèle d'aspirateur traîneau, Pierrick Butty recommande en premier le modèle avec sac "Rowenta Silence Force", en deuxième "L'electrolux UltraSilencer ZEN" et pour la gamme Miele, le "C3 Score Black EcoLine".

Si vous préférez un aspirateur balai, c'est-à-dire un aspirateur sans sac et sans fil, Pierrick Butty conseille les modèles de la marque H.Koenig "en entrée de gamme" qui propose des modèles "à partir de 100 euros". Pour aller sur des modèles "un peu plus hauts de gamme", misez sur les Miele, les Rowenta et pour le très haut de gamme il y a "le Dyson V11".

Aspirateur avec sac ou sans sac ?

Et comment choisir entre aspirateur avec ou sans sac ? Pour Pierrick Butty, il faut miser sur un aspirateur avec un sac, qui "dispose d'une meilleure qualité d'aspiration, quel que soit le type de sol, parquet, carrelage comme les sols dur ou bien les sols qui accrochent un peu plus, comme les tapis, moquettes".

Pour bien choisir son aspirateur, il faut aussi faire attention aux décibels. "Si c'est en-dessous de 70 décibels, en général, on est sur un aspirateur silencieux, c'est-à-dire qu'on peut parler, avoir une conversation normale pendant qu'on passe l'aspirateur", explique Pierrick Butty de Comparatif aspirateurs au micro de Nous Voilà Bien ! En dessous de 70 décibels se trouvent les aspirateurs des marques "Miele, Rowenta, Electrolux UltraSilencer notamment, font des aspirateurs entre 64 et 68 décibels à puissance maximum", analyse Pierrick Butty. "Pour avoir un aspirateur et un confort sonore, il faut mettre au moins 200 euros dans son aspirateur".

Pour bien entretenir son aspirateur, il faut éviter "d'aspirer des objets durs, comme par exemple, des petits jouets si vous avez des enfants, ou des gros déchets alimentaires, qui peuvent boucher le flexible", conclut Pierrick Butty.