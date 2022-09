"Oh my God! Thank you! Fantastic, what a relief, thank you very much!" (Oh mon Dieu, merci, c'est fantastique, quel soulagement !). La joie de ce téléspectateur de l'émission britannique This Morning est indéniable. Sur le plateau de télévision, deux présentateurs sont placés devant une immense roue colorée. Ressemblant à La Roue de la fortune, le disque tournant propose soit de payer quatre mois de factures énergétiques, soit de recevoir un chèque de 1.000 £, c'est-à-dire environ 1 165,87 €.

Avant de lancer la roue, le présentateur demande si le téléspectateur est tourmenté par rapport à ses factures énergétiques. "Comment se portent vos factures d'énergie ? Vous êtes inquiet ?", lance-t-il. Le téléspectateur répond alors qu'il est en effet très soucieux. "J'ai un de ces compteurs à prépaiement et c'est une vraie tuerie !", glisse-t-il très rapidement.

Dès que la flèche s'arrête sur la case "energy bills", le téléspectateur éclate de joie. Ce dernier va donc recevoir le paiement des quatre prochains mois de ses factures énergétiques de la part de l'émission de talk-show This Morning.

Le plafond des prix du gaz et de l'électricité a fortement augmenté. Le 1er octobre, les plafonds vont encore augmenter, amenant la facture moyenne à 3.358 livres sterling, contre 1.400 livres en octobre 2021, comme le rappelle le site The Guardian. Ces prix ont fortement perturbé les ménages et un collectif nommé "Don't Pay UK" s'est créé il y a déjà plusieurs semaines. Celui-ci invite les citoyens britanniques à ne plus payer leurs factures énergétiques.

