Électricité : comment expliquer l'explosion des prix ?

C'est une hantise pour beaucoup de foyers modestes : voir la facture d'électricité exploser en début d'année prochaine. Vous le savez, le bouclier tarifaire s'étend jusqu'à la fin de l'année, mais sera-t-il prolongé ? L'État n'a jamais acheté son électricité aussi cher. Le mégawattheure coûte aujourd'hui 12 fois plus cher qu'il y a un an. Comment expliquer cette explosion des prix ? Il y a plusieurs éléments d'explication.

EDF a annoncé vendredi qu'elle prolongeait l'arrêt de quatre réacteurs en France. Plus de la moitié de nos réacteurs sont donc maintenant stoppés. Ça veut dire que nous ne sommes plus aussi autonomes que d'habitude et on va donc devoir acheter plus d'électricité qu'à l'accoutumée pour passer l'hiver. Autre phénomène, la Russie bien sûr, qui livre moins de gaz à l'Europe. Or, les centrales thermiques utilisent le gaz pour fabriquer de l'électricité, sinon elles doivent se tourner vers le charbon.

Et puis, enfin, on sait que nos voisins, l'Allemagne notamment, risquent de manquer d'électricité pendant l'hiver et on devra leur venir en aide, car il y a des accords de solidarité. Évidemment, les marchés financiers spéculent sur toutes ces incertitudes et résultats, si le gouvernement arrête le bouclier tarifaire à la fin de l'année comme c'est prévu, on va voir nos factures s'envoler. Une famille entièrement à l'électricité verra sa facture annuelle de 1 500 € et la moyenne prendre 300 à 500 euros de plus l'an prochain, selon les experts.

Et l'addition sera encore plus salée pour ceux qui se chauffent au gaz, car on importe la totalité de ce que nous consommons. La sobriété risque donc de s'imposer aux Français en 2023.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info