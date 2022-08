C'est la mauvaise nouvelle de ce vendredi 26 août sur le front de l'énergie. Les prix de gros de l'électricité pour 2023 en Allemagne et en France ont battu de nouveaux records, à respectivement 850 euros et plus de 1.000 euros le mégawattheure (MWh). Il y a un an, les prix étaient pour ces deux pays d'environ 85 euros/MWh.

Une forte hausse qui s'explique par un "marché tendu" selon Emmanuelle Wargon. "Nous sommes en crise d'approvisionnement, essentiellement en électricité, car à la fois, on a moins de gaz russe, mais aussi moins de disponibilités de la production française des centrales nucléaires", précise-t-elle.

Mais pour la présidente de la Commission de régulation de l'énergie, la facture aurait pu être bien plus salée : "Les prix du gaz auraient doublé, plus 105% depuis octobre 2021, s'il n'y avait pas eu le bouclier tarifaire", explique-t-elle ce vendredi soir sur RTL.

"ll me semble nécessaire de trouver des mesures de protection à compter du 1er janvier Emmanuelle Wargon, Présidente de la Commission de régulation de l'énergie

Pour rappel, le bouclier tarifaire a été mis en place par le gouvernement de Jean Castex en octobre 2021 pour contenir la forte hausse des prix de l'énergie. Prolongé en juin dernier par Élisabeth Borne, il devrait prendre fin le 31 décembre prochain.

Sans le dire directement, Emmanuelle Wargon appelle tout de même à prolonger le bouclier tarifaire en 2023. "Ça sera une décision politique du gouvernement et du Parlement, mais moi, il me semble nécessaire de trouver des mesures de protection à compter du 1er janvier", lance l'ancienne ministre du Logement de 2020 à mai 2022.

