LENGLET-CO - Adopter la semaine à quatre jours, une bonne solution pour les entreprises ?

Certaines entreprises ont adopté la semaine de quatre jours et ces dernières s'en sortent plutôt bien. Ce constat a été fait à la suite d'une étude internationale, réalisée auprès d'entreprises en Irlande, en Australie et aux États-Unis. Ces entreprises ont réduit leur temps de travail d'au moins six heures par semaine, en supprimant un jour de présence ou en conservant la semaine de cinq jours, mais avec des plages horaires moins longues, au même salaire bien sûr pour le salarié.

Fait marquant de ce bilan, la productivité des entreprises sur la durée de l'expérimentation (dix mois au total) a augmenté de 8%. Dans le même temps, l'absentéisme a été réduit d'un tiers et le nombre de démissions est légèrement en baisse. Différents secteurs d'activité ont ainsi été étudiés. L'étude comprenait, à la fois, une chaîne de restaurants, un fabricant de camping-cars ou encore une ONG travaillant sur le climat. Ces résultats vont être complétés par d'autres volets de l'étude qui vont concerner des pays différents dans les mois à venir.

Et l'approbation est très large. 97% des salariés souhaitent continuer à ce rythme. Ils indiquent notamment être moins fatigués, subir moins de stress et avoir moins de problèmes liés au sommeil. Le temps libre dégagé est consacré au sport. En moyenne, les salariés font 24 minutes de plus de sport par jour.

La crainte d'une intensification du travail ?

À l'occasion du passage aux 35 heures il y a 20 ans en France, ce phénomène avait été observé. Mais cette fois-ci, les participants à l'étude avaient tous effectué une formation sur deux mois pour apprendre à éliminer les tâches accessoires, à éviter les doublons. Le but est clair, réussir à faire augmenter leur productivité individuelle tout en évitant la surcharge.

La semaine de quatre jours est pratiquée aujourd'hui un peu partout dans le monde. En plus des pays mentionnés dans l'étude, une expérimentation importante (3.000 salariés dans 60 entreprises) a été lancée en juin dernier au Royaume-Uni. Des tests à grande échelle ont aussi lieu en Espagne, en Islande et au Japon.

Du côté de la France, cette nouvelle organisation se rencontre plutôt dans les start-ups où la population est jeune. Mais TotalEnergies y réfléchit, selon son patron. Et l'entreprise de conseil Accenture est passée à la semaine à quatre jours avec des résultats similaires. La productivité est maintenue, les salariés sont satisfaits et elle connaît moins de difficultés à recruter, un élément clé en période de pénurie de ressources sur le marché du travail.

