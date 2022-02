Déstockage : ce qu'il faut savoir sur la face cachée du retour client

Commander en ligne depuis son canapé, puis se faire livrer dans la foulée, voilà ce qui plaît tant avec les sites internet ! Mais leur autre grand atout - moins évident et pourtant décisif - c’est de vous proposer le retour client, gratuitement et peu importe la raison !

Une facilité dont les consommateurs usent, voire abusent toujours plus : aujourd’hui une commande sur trois est renvoyée. Et dans l’univers des vêtements et des chaussures, ce taux monte à 50% ! Un comportement même encouragé par certains sites, comme Zalando qui accorde un délai de retour de cent jours !

Si ce service booste les ventes, en revanche il comporte un sérieux revers : il génère un flux infernal de marchandises qu’il faut transporter bien sûr… mais surtout retraiter. Un vrai surcoût pour les sites marchands car bien souvent les articles ne peuvent être revendus en l’état : c’est là que d’étonnants circuits interviennent pour les écouler à prix bradés.

