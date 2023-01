Démarchage téléphonique : la liste des numéros désormais obligatoires pour vous appeler

C'est l'une des mesures du plan de lutte du gouvernement contre le démarchage téléphonique. Depuis le 1er janvier, les entreprises n'ont plus le droit d'envoyer des SMS ou d'appeler des particuliers depuis des numéros aléatoires ou commençant par 06 ou 07. Les centrales d'appels doivent désormais utiliser des numéros prédéterminés, conformément au nouveau plan de numérotation de l'Autorité française de régulation des télécoms (Arcep).

Les démarcheurs doivent maintenant passer par une nouvelle catégorie de numéros commençant par 0162, 0163, 0270, 0271, 0377, 0378, 0424, 0425, 0568, 0569, 0948, 0949 en France métropolitaine ; 09475 en Guadeloupe, à Saint-Martin et Saint-Barthélemy ; 09476 en Guyane ; 09477 en Martinique ; 09478 et 09479 à La Réunion et Mayotte.

Autre restriction : les centrales d'appel devront aussi respecter des plages horaires précises à partir du 1er mars. Les organismes ne pourront pas appeler des particuliers en dehors des fenêtres 10h/13h et 14h/20h. Une même société ne pourra pas contacter un numéro plus de quatre fois dans un mois.

Si vous faites l'objet d'un démarchage abusif, depuis un numéro commençant par 06 ou 07, vous pouvez le signaler aux autorités sur la plateforme signal.conso.gouv.fr, sur le site Bloctel ou en envoyant un SMS au 3370 en ajoutant la mention "Spam vocal" et le numéro concerné.

