DÉBAT - Réforme des retraites : "L'index seniors, c'est du bidon", fustige le président de la CFE-CGC

Réforme des retraites : François Hommeril, président de la CFE-CGC, et Pierre Cazeneuve, député Renaissance, sont les invités de RTL

Quel impact la réforme des retraites portée par le gouvernement aura-t-elle sur l'emploi des seniors ? Alors que la France a l'un des taux d'emploi des seniors les plus faibles des pays de l'OCDE, avec moins de 60% des 55-64 ans qui ont une activité rémunérée, le gouvernement entend pousser les entreprises à mieux considérer les travailleurs en fin de carrière à travers la création d'un index, qui prévoit d'obliger les grandes entreprises à publier le taux de personnes en fin de carrière figurant au sein de leurs effectifs afin d'inciter à l'embauche des seniors.

Invité à débattre du sujet sur RTL ce jeudi 12 janvier, François Hommeril, président de la CFE-CGC, syndicat de l'encadrement, estime que cet index senior "est bidon". "Il faut dire les choses franchement. Il y a un index sur l'égalité hommes-femmes qui existe depuis 5 ans je crois, je ne crois pas savoir que vous faites l'ouverture de vos journaux pour commenter le résultat de l'index sur l'égalité hommes-femmes. Tout le monde s'en fout", selon lui. "Je ne crois pas du tout à l'efficacité de ce genre de choses, même si je n'ai rien contre. On a un vrai problème", poursuit-il, en pointant le fait pour la Première ministre, de "baser toutes les relations avec les employeurs sur la confiance". "Il faut des engagements, signés, avec des conséquences financières", assure-t-il.

Face à lui, Pierre Cazeneuve, député Renaissance des Hauts-de-Seine, assure que "l'index est vraiment basé sur la transparence". "C'est un outil extrêmement puissant car les entreprises seront obligées de communiquer et les journalistes, mais aussi les politiques et les travailleurs verront les bons et les mauvais élèves", souligne-t-il, sans s'étendre sur les modalités des sanctions qui pourraient s'appliquer aux employeurs qui ne jouent pas le jeu.

