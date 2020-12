Coronavirus : vers la fin des sièges sociaux et des bureaux ?

Saison 2 - 11. Le Coronavirus va-t-il signer la fin sièges sociaux et des bureaux ?

et Catherine Mangin

publié le 17/12/2020 à 07:30

Que deviendront nos bureaux ? Une question incroyable il y a quelques années mais aujourd'hui nécessaire face à l'essor du télétravail et des restructurations des cols blancs.



L'épidémie a accéléré l'usage du numérique en entreprise et souvent substitué l'informatique au travail humain. Danone et Auchan suppriment des postes à leurs yeux devenus moins utiles aujourd'hui. Le géant hôtelier Accor a par exemple passé en revue les 7.000 tâches effectuées au sein de l'entreprise.

Résultat : un tiers des tâches vont être supprimées et 1.000 postes vont disparaître. C'est aussi le cas au sein des banques, qui se dématérialisent de plus en plus : la Société générale/Crédit du Nord va par exemple supprimer 600 de ses agences.

Face à la crise, les quartiers de bureaux sont désertés. La Défense, le plus grand d'Europe, avec ses 59 tours et ses 500 entreprises présentes, a perdu 40% de sa population habituelle. L'impact économique est déjà visible : le prix des loyers chute. Les seuls gagnants dans cette crise seront peut-être les espaces de coworking, ces "tiers-lieux", ni bureau ni domicile, qui séduisent grâce à leur flexibilité.

