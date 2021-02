publié le 18/02/2021 à 19:32

Ce jeudi 18 février, l’ancien aviateur militaire et consultant aéronautique Xavier Tytelman est venu décrypter les chiffres catastrophiques des constructeurs et compagnies aériennes, conséquence directe de l'épidémie de coronavirus.

"En Europe, 200 aéroports sont au bord de la faillite, alerte-t-il. Et en France, plus d’1.1 million d’emplois dépendent du secteur aérien. Certains avions, comme l’A380, vont disparaître. Les sous-traitants sont fragilisés, les petites compagnies ne pourront pas toutes tenir : on va perdre des pépites, des compétences, il faut absolument les sauver".

Avec la crise sanitaire, ce secteur est tombé dans le rouge. Le spécialiste fustige une situation extrêmement complexe. "C’est la pire crise que le secteur ait connue et on n’en voit pas la fin. Cela va prendre des années pour revenir à un modèle d’équilibre", indique Xavier Tytelman.

Quelles sont les raisons d’une telle situation ? "On n’a plus le droit de prendre l’avion, donc il ne reste que le trafic domestique, qui est peu rentable." Sans aides, les compagnies aériennes ne pourraient subsister. "Air France, Lufthansa… Ces compagnies ne peuvent pas survivre seules, elles contractent des prêts avec intérêts, et ne pourront les rembourser avant longtemps".