Coronavirus : comment le George V, célèbre palace parisien, tente de survivre

publié le 15/12/2020 à 08:12

Avec la crise sanitaire, qui dure maintenant depuis plus de 10 mois, les chiffres du tourisme ne sont pas bons dans la capitale. Illustration ce mardi matin dans le plus grand palace parisien, le George V, où les chambres restent désespérément vides et les touristes étrangers absents. Pour survivre, l’hôtel et son restaurant tentent de se réinventer.

Les cuisines du palace sont recouvertes d'un film plastique, elles n'ont pas servi depuis mars, pourtant dans un coin depuis quelques jours, des pâtissiers s'activent. Michael Bartocetti, le chef pâtissier est de retour, le palace se lance dans la vente au public extérieur, de produits fabriqués ici. "Ça fait du bien de reprendre cette activité", explique-t-il.

Les banquettes du grand salon d'entrée sont bien vides, les sapins trônent seuls dans le hall. "L'hôtel est effectivement très calme, avec une énergie un peu moins palpable que d'habitude", explique Thibaut Drege, le directeur du palace, faisant tout de même le tour des services le matin.

Normalement, l'hôtel est plein au moment des fêtes, aujourd'hui, 20% des chambres sont occupées et la clientèle a bien changé. "Ce sont aujourd'hui des clients locaux, des Parisiens. Il faut complètement se réinventer", poursuit-il.