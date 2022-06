Depuis plusieurs années, de nombreuses applications pour smartphones permettent de savoir si les produits que l'on achète, en faisant ses courses, sont de bonne qualité ou pas. C'est par exemple le cas de Yuka, l'une des plus réputées du secteur, qui permet d'obtenir une note de 0 à 100 en fonction de si le produit consommable est bon ou pas pour la santé (selon certains critères parfois remis en cause).

C'est désormais près de 25% des consommateurs qui scannent leurs yaourts, shampoings ou produits d'entretien. Ce type d'application a donc un effet direct sur le comportement des acheteurs. Avec Yuka, ce sont près de 9 personnes sur 10 qui reposent un produit en rayon en cas de mauvaise note. Mais la question qui se pose est celle de la fiabilité des notes et des barèmes utilisés par les applications. Des sénateurs veulent ainsi légiférer sur le problème, afin de poser un cadre légal sur ce secteur.

"Nous voulons la transparence des données, notamment lorsque des applications proposent des alternatives à un produit", a ainsi assuré Fabien Gay, le rapporteur sénateur de Seine-Saint-Denis, au micro de RTL. "Certaines appellent ainsi à des boycotts et on peut avoir très vite des abus. On peut avoir tel agro-industriel qui paye beaucoup de publicités pour telle application, et qui ferait en sorte que ses concurrents soient mal notés". On a en effet pu remarquer que des produits identiques pouvaient avoir des notations complètement différentes en fonction de l'application.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info