Comment récupérer l’eau et la réutiliser ?

Sera-t-il bientôt possible de récupérer les eaux de chez soi afin d'arroser le jardin ou remplir la chasse d'eau ? Le gouvernement a publié un décret pour permettre aux communes de récupérer les eaux usées. Mais quel type d'eau pouvons-nous vraiment récupérer ?

En installant une citerne, il est possible de récupérer l'eau provenant du toit de la maison. Vendus entre 50 et 400 euros selon la taille, les ventes de ces récupérateurs ont explosé depuis deux ans. Autres astuces moins connues : il est possible de récupérer l'eau utilisée pour nettoyer ses fruits et légumes afin de les arroser. Aussi, lorsque l'on prend sa douche, les premiers litres un peu froids peuvent être utilisés de la même manière, au lieu de les laisser couler.

Il n'est toutefois pas encore autorisé de récupérer les "eaux grises", de la douche, des lavabos ou encore du lave-linge. C'est un énorme gâchis, puisqu'à chaque fois que l'on tire la chasse, c'est en moyenne neuf litres d'eau potable qui sont utilisés.

Jusqu'à 40% d'économies sur la facture

Pourquoi nous ne pouvons pas récupérer l'eau de notre douche par exemple ? La raison est sanitaire : il s'agit tout de même d'eau sale, il peut donc y avoir des bactéries. Pourtant, les règles risquent de changer : un décret, prévu pour la fin de l'année, est en préparation pour permettre de récupérer ces "eaux grises" pour les toilettes.

Pour ce faire, il faudra que les eaux récupérées soient traitées, avec un passage dans une citerne et un traitement chimique, ainsi que des tuyaux bien séparés pour qu'il n'y ait aucun lien avec l'eau potable. En réalité, certains particuliers le font déjà : ils installent une dérivation sous le bac de douche et alimentent leur chasse d'eau. Avec cette méthode, ils font jusqu'à 40% d'économies sur leur facture d'eau.

