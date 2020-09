publié le 10/09/2020 à 16:01

> Chômage partiel prolongé : quels sont les salariés concernés par le dispositif ? Crédit Image : RTL | Crédit Média : RTL | Date : 10/09/2020

Le gouvernement a annoncé que le chômage partiel sera prolongé jusqu'à l'été prochain pour les parents qui doivent garder leurs enfants. Mais les conditions pour y avoir droit sont assez strictes.

D'abord il faut qu'il n'existe aucune autre solution de garde possible, et qu'il ne soit pas possible pour les parents d'avoir recours au télétravail. Ils devront également fournir un justificatif qui prouve que l'établissement soit effectivement fermé ou que l'enfant ait été déclaré comme cas contact ou malade lui même du Covid-19.

Un seul parent pourra bénéficier du chômage partiel, le temps de la mise à l'isolement de l'enfant. Seuls les salariés du privé sont concernés. Les fonctionnaires du privé eux devront demander une autorisation spéciale d'absence. Les indépendants seront de leur côté pris en charge par l'Assurance maladie, qui leur versera des indemnités journalières.