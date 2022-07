Chèques vacances : 3 questions pour tout savoir sur ce dispositif

Avec le retour des fortes températures, les vacances se font plus en plus pressantes. Et quoi de mieux pour se faire plaisir que les "chèques-vacances" ? Ce dispositif permet de payer des dépenses d'hébergement, de restauration, de culture ou de loisir. Mais la question est "qui peut en bénéficier ?"

Déjà, il faut que vous sachiez qu’ils ne sont pas accessibles à tout le monde. Il est possible d’en bénéficier dans le cadre de votre travail, que vous soyez dans le secteur privé ou public, mais aussi par la CAF si vous avez des revenus modestes. Les chèques vacances dans le cadre de votre emploi peuvent être proposés par votre employeur si vous êtes dans une entreprise de moins de 50 salariés ou par le comité d’entreprise si vous êtes dans une entreprise de plus de 50 salariés.

Les chèques vacances de la CAF sont proposés par les caisses d’allocations familiales. Pour savoir si vous pouvez bénéficier des chèques vacances de la CAF, nous vous invitons à consulter le site web.

Comment obtenir des chèques vacances ?

Que ce soit par votre employeur, votre CE, ou votre CAF, tous fixent de façon indépendante les conditions d’attribution.

Pour les foyers aux faibles revenus, les chèques vacances reviennent à ceux qui ont au moins un enfant à charge. Cependant, les critères d’âge du ou des enfants et les barèmes du quotient familial à respecter diffèrent selon le département de résidence.

Où utiliser les chèques vacances ?

Les chèques vacances sont acceptés par plus de 200.000 professionnels du tourisme et du loisir.



Pour gagner du temps, vous pouvez connaître les lieux qui acceptent les chèques vacances. Ils ont généralement un autocollant “ANCV” sur leurs devantures. Ces endroits sont recensés sur le site de l’ANCV.

Ils sont utilisables 2 ans après l’année d’obtention. Si vous ne les avez pas utilisés passée cette date, vous avez 3 mois pour les échanger contre de nouveaux titres du même montant, valables de nouveau 2 ans après l’année d’obtention. Sinon ils sont inutilisables. Ils ne sont remboursés que dans des cas précis : décès, surendettement, maladie.

