Ce que l'on sait des taxis volants qui voleront au-dessus de Paris en 2024

La 54e édition du Salon international de l'aéronautique et de l'espace s’est ouverte lundi au Bourget. Près de 320.000 visiteurs sont attendus pour venir découvrir drones de combat, avions à hydrogène ou encore taxis volants. Car cet appareil, qui a longtemps été cantonné aux œuvres de science-fiction, est en train de devenir réalité. Un hall est même réservé uniquement aux taxis volants, où des constructeurs français, américains ou encore allemands sont exposés en taille réelle. Le salon du Bourget, qui n’avait pas eu lieu depuis quatre ans, représente donc l’occasion pour ces entreprises de présenter les toutes nouvelles innovations.

Ces taxis volants, un mix entre un drone et un hélicoptère, sont électriques pour la plupart, ou hybrides. Une capsule peut transporter cinq à six passagers, avec au-dessus plein de petits moteurs électriques. L’un d’entre eux ressemble même à un engin du film Avengers, au design très futuriste, avec des courbes élancées, en rupture avec les hélicoptères classiques.

Des billets à 200 euros en moyenne par personne

Les trajets en taxi volants seront possibles dès l’été 2024, pour les Jeux olympiques, une promesse faite il y a quatre ans par Aéroports de Paris et la RATP. Volocopter, le constructeur allemand qui opérera dans un an, l’a confirmé à RTL. Plusieurs lignes seront mises en place, dont une entre Versailles et Paris et l’autre entre l'aéroport Charles-de-Gaulle et Paris. L’un des arrêts se fera à Issy-Moulineaux, au sud de la capitale, où est basé un héliport. Ces appareils pourront aussi se poser dans Paris, quai d’Austerlitz, sur des barges installées sur la Seine.

Le billet pour ces taxis volants coûtera en moyenne 211 euros par personne, pour une dizaine de minutes jusqu’à Roissy. Aujourd’hui, un taxi classique entre Paris et cet aéroport coûte 60 euros en moyenne, pour un trajet de 45 minutes. Des projets sont également en cours pour installer un "vertiport" (pour décollage vertical) sur l’arche de la Défense, voire sur des toits. Ces engins circuleront dans des couloirs aériens dédiés à des hauteurs de 200 à 300 mètres.

Une dizaine d’appareils seront mis en service l’an prochain par Volocopter. Des pilotes, formés spécialement, conduiront ces taxis volants. L’objectif est que ces engins fonctionnent seuls, sans aucun pilote, d'ici à 2030.

