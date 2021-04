Casino : rappel de gratin et de crevettes surgelées potentiellement dangereux

publié le 12/04/2021 à 18:16

L'enseigne de grande distribution Casino a procédé à deux rappels de produits les 6 et 8 avril derniers. Sont concernés : un gratin d'endives au jambon de la marque Leader Price et des crevettes sous-vide surgelées de la marque Casino. Ces deux produits ont été retirés de la vente et l'enseigne recommande si vous en avez acheté, de ne pas les consommer.

Concernant le gratin d'endives au jambon de la marque Leader Price, Casino craint la présence d'oxyde d'éthylène, précise le groupe dans un communiqué, relayé par Capital. Le code-barres du produit est le suivant : 3263858770311 et le numéro de lot concerné est le 21 068 815. Certains de ces gratins ont été commercialisés depuis le 11 mars dernier. Si vous en possédez, vous pouvez le rapporter à l’accueil du magasin pour un remboursement. Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le numéro gratuit : 0 800 35 00 00.

Concernant le retrait des "crevettes tropicales tigrées entières crues 400g surgelées" de la marque Casino, le code-barres est le 3222477634237 et le numéro de lot est le VN/532/V/072. Ici ce rappel fait suite à la présence de Vibrio parahaemolyticus pathogènes, une bactérie. Vous pouvez également ramener le produit pour un remboursement et contacter un numéro gratuit, le 0 800 13 30 16.