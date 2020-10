Auchan et Casino rappellent des œufs, des confits de foies et du pain au sésame

publié le 08/10/2020 à 20:08

Plusieurs produits distribués chez Auchan et Casino font l'objet d'un rappel à cause de leurs risques potentiels pour la santé. À commencer par le pain au sésame, commercialisé par Casino. La baguette Sezanette de 250g contiendrait un taux d'oxyde d'éthylène (pesticide) supérieur à la norme.

Ce rappel concerne des baguettes dont la date limite de consommation est fixée au 4 novembre précise Capital. Comme pour tout autre produit rappelé par une enseigne, il est fortement déconseillé de le consommer. Il reste toujours possible de le ramener en magasin afin de se faire rembourser.

Le confit de foies aux châtaignes de la marque Madrange, vendu cette fois-ci par Auchan fait également l'objet d'un rappel. Certaines barquettes de 150g ont subi une erreur d'étiquetage, et la présence de gluten n'y est pas indiquée. Celles-ci ont été commercialisées entre le jeudi 1er et le mardi 6 octobre.

Des œufs contaminés à la salmonelle

Toujours du côté du distributeur Auchan, les œufs de la marque "L’œuf des collines", sont aussi rappelés pour présence de salmonelles. Cela concerne le lot numéro 1FRUFC01, vendu entre le 11 et le 28 septembre, dans des boîtes de 6, de 12 comme de 30 oeufs.



Les salmonelles peuvent provoquer de graves réactions à ceux qui en consomment comme des troubles gastro-intestinaux ou encore de la fièvre. Ces symptômes peuvent s'aggraver chez les enfants, les personnes âgées et plus généralement les personnes plus fragiles.